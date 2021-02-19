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Город (Москва и область)     19.02.2021 09:28

Собянин: пандемия коронавируса в Москве идет на спад

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Теги:  здравоохранение  переоборудование  медицинская техника  коронавирус  Сергей Собянин 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – Пандемия коронавируса в Москве идет на спад и можно отметить, что городская система здравоохранения выдержала нагрузку, в том числе - благодаря переоснащению городских медучреждений новым оборудованием, сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин отметил, что переоборудование больниц и поликлиник Москвы было проведено еще 2011 – 2013 годах. Однако на данный момент закупленное тогда оборудование начинает устаревать или уже устарело.

В связи с этим, еще в 2019 году было принято решение об обновлении высокотехнологичной техники московского здравоохранения. В ближайшие три года городские поликлиники и больницы получат 6 тысяч единиц современного оборудования: ангиографов, томографов, маммографов, аппаратов УЗИ и другой техники.

Все аналоговое оборудование будет заменено на цифровое, что позволит ускорить получение результатов исследований и автоматически включать их электронную медицинскую карту.

При этом, все «тяжелое» оборудование будет установлено по «контрактам жизненного цикла», когда производитель в течение 7-10 лет будет своими силами обслуживать установленную технику. При этом, время простоя техники оплачиваться не будет, поэтому производителям будет выгоднее, чтобы техника исправно работала, а в случае неисправностей - устранять их максимально оперативно.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что в Москве во всех возрастных группах, включая детей, четвертую неделю подряд наблюдается спад заболеваемости коронавирусом

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Теги: 
здравоохранение  переоборудование  медицинская техника  коронавирус  Сергей Собянин 

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