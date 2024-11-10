Собянин: по состоянию на 9.35 мск уничтожено 25 беспилотников, летевших на Москву

10 ноября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин утром 10 ноября в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО Минобороны по состоянию на 9.35 мск уничтожено 25 беспилотников, летевших на Москву.



«При отражении атаки вражеских беспилотников сбито ещё пять штук в городских округах Раменское и Домодедово. На данный момент уничтожено 22 беспилотника, летевших на Москву», - сообщил Собянин в 9.22 мск.



«Ещё три беспилотника, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское и Коломна. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», - сообщил Собянин в 9:35 мск.



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