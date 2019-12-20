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Город (Москва и область)     20.12.2019 10:46

Собянин поблагодарил бойцов ФСБ за оперативную ликвидацию стрелка на Лубянке

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Теги:  Сергей Собянин  ЧП  стрельба  ФСБ  соболезнования  благодарность 

20 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter поблагодарил бойцов ФСБ за оперативную ликвидацию преступника, который в четверг, 19 декабря, открыл стрельбу на Лубянке.

Также мэр Москвы выразил соболезнования родным и близким сотрудника ФСБ, погибшего в перестрелке с преступником.

Ранее сообщалось, что вечером 19 декабря мужчина у здания ФСБ открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, получили ранения различной степени тяжести. В их числе одно гражданское лицо. Нападавший был ликвидирован.


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Теги: 
Сергей Собянин  ЧП  стрельба  ФСБ  соболезнования  благодарность 

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