20 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter поблагодарил бойцов ФСБ за оперативную ликвидацию преступника, который в четверг, 19 декабря, открыл стрельбу на Лубянке.
Также мэр Москвы выразил соболезнования родным и близким сотрудника ФСБ, погибшего в перестрелке с преступником.
Ранее сообщалось, что вечером 19 декабря мужчина у здания ФСБ открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. В результате один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, получили ранения различной степени тяжести. В их числе одно гражданское лицо. Нападавший был ликвидирован.
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