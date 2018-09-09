9 сентября. Mossovetinfo.ru – Кандидат в мэры Москвы и действующий градоначальник Сергей Собянин поблагодарил москвичей за участие в выборах мэра столицы.
«Это очень важно для развития города, для будущего города.Надеюсь на поддержку москвичей», - сказал Собянин на совещании в штабе «Единой России».
Собянин положительно оценил новшества, которые действовали на выборах мэра Москвы: организация «дачных» избирательных участков и продление времени голосования дот 22:00.
По данным exit-poll, Собянин набирает на выборах мэра Москвы 74% голосов. Первые официальные данные будут опубликованы позднее.
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