9 сентября. Mossovetinfo.ru – Кандидат в мэры Москвы и действующий градоначальник Сергей Собянин поблагодарил москвичей за участие в выборах мэра столицы.



«Это очень важно для развития города, для будущего города.Надеюсь на поддержку москвичей», - сказал Собянин на совещании в штабе «Единой России».



Собянин положительно оценил новшества, которые действовали на выборах мэра Москвы: организация «дачных» избирательных участков и продление времени голосования дот 22:00.



По данным exit-poll, Собянин набирает на выборах мэра Москвы 74% голосов. Первые официальные данные будут опубликованы позднее.