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Город (Москва и область)     08.06.2018 15:53

Собянин подал документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы

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Теги:  Сергей Собянин  выборы  выборы мэра Москвы  выборы мэра Москвы-2018  Мосгоризбирком 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Действующий мэр Москвы Сергей Собянин подал в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения его кандидатом в мэры Москвы на предстоящих выборах, которые пройдут 9 сентября.

Уполномоченным Собянина по финансовым вопросам стала первый заместитель председателя и главный бухгалтер московского регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Богачева. Собянин заявил, что на выборы он пойдет в качестве самовыдвиженца и будет собирать подписи москвичей.

Ранее свои кандидатуры выдвинули глава Таганского района Москвы Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), летчик-космонавт Сергей Ревин (от Российской экологической партии), а также самовыдвиженцы председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, бизнесмены Игорь Суздальцев и Герман Стерлигов и гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова.

Для регистрации в качестве кандидата, всем подавшим документы нужно в срок до 3 июля преодолеть «муниципальный барьер» (собрать 110 подписей муниципальных кандидатов), а самовыдвиженцы помимо этого должны представить 36081 подпись избирателей.


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Теги: 
Сергей Собянин  выборы  выборы мэра Москвы  выборы мэра Москвы-2018  Мосгоризбирком 

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