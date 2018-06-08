8 июня. Mossovetinfo.ru – Действующий мэр Москвы Сергей Собянин подал в Мосгоризбирком документы, необходимые для выдвижения его кандидатом в мэры Москвы на предстоящих выборах, которые пройдут 9 сентября.



Уполномоченным Собянина по финансовым вопросам стала первый заместитель председателя и главный бухгалтер московского регионального отделения партии «Единая Россия» Елена Богачева. Собянин заявил, что на выборы он пойдет в качестве самовыдвиженца и будет собирать подписи москвичей.



Ранее свои кандидатуры выдвинули глава Таганского района Москвы Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), летчик-космонавт Сергей Ревин (от Российской экологической партии), а также самовыдвиженцы председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, бизнесмены Игорь Суздальцев и Герман Стерлигов и гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова.



Для регистрации в качестве кандидата, всем подавшим документы нужно в срок до 3 июля преодолеть «муниципальный барьер» (собрать 110 подписей муниципальных кандидатов), а самовыдвиженцы помимо этого должны представить 36081 подпись избирателей.