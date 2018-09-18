18 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин, официально вступивший в должность во вторник, подписал указ об отставке правительства Москвы, указ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В том же указе Собянин поручил членам правительства осуществлять свои функции до формирования нового правительства.



Кроме того, Собянин подписал указы об отставке руководителей органов исполнительной власти Москвы и их первых заместителей, пресс-секретаря мэра Москвы и руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы, а также первых заместителей и заместителей руководителя аппарата мэра и правительства Москвы. Все они также будут исполнять свои обязанности по ранее замещаемым должностям.



Сергей Собянин выиграл выборы мэра Москвы, которые состоялись 9 сентября. Собянин набрал 70,17% голосов при явке избирателей чуть более 30%.