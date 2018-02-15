Собянин подписал в Сочи соглашения о строительстве в Москве двух фармацевтических фабрик

15 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Мэр Москвы Сергей Собянин на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписал соглашение о строительстве в «Технополисе Москва» двух фармацевтических фабрик. Об этом Собянин сообщил в своем микроблоге.



«В ближайшие годы в столице появятся две фармацевтические фабрики. "Биокад" займется выпуском онкопрепаратов, а "Брайт Вэй Индастриз" - лекарствами для сердца, нервной и дыхательной систем. Оба предприятия станут резидентами "Технополиса Москва". Договорились об этом на #РИФ2018»,- сообщил Собянин.