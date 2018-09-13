13 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин, одержавший победу на выборах 9 сентября, провел встречу со своими конкурентами на выборах, и попросил их передать ему полученные ими наказы москвичей, сообщает портал mos.ru.



«Во время выборной кампании вы выдвигали свои идеи, проекты, программы, встречались со множеством москвичей, слушали их просьбы, требования, наказы. И мне очень важно учесть всю эту массу идей, проблем, в которые сегодня вы погружены», - заявил Собянин.



Собянин заявил, что наказы и просьбы москвичей, переданные кандидатами, будут обязательно включены в работу.



Выборы мэра Москвы состоялись 9 сентября. Победу на них одержал Сергей Собянин, набравший 70,17% голосов.