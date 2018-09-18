18 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии вступления в должность пообещал выполнить все наказы москвичей.
«Я обещаю, что ни один из этих наказов, идей, которые были выработаны во время кампании, не будут забыты. Максимально они будут учтены в нашей работе», - заявил Собянин.
Собянин также подчеркнул, что в своей работе учтет и те идеи, которые были выдвинуты его соперниками на выборах. По словам Собянина, за его конкурентов на выборах проголосовали сотни тысяч москвичей, и их мнение также необходимо учитывать в работе.
Церемония инаугурации Собянина прошла во вторник в концертном зале «Зарядье». Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы, состоявшихся 9 сентября. Собянин набрал 70,17% голосов при явке избирателей чуть выше 30%. Это вторая подряд победа Собянина на выборах московского мэра, впервые он стал мэром столицы в 2013 году.
13:44 Город (Москва и область) Посол Израиля в Москве вызван в МИД
13:33 Город (Москва и область) Собянин пообещал учесть в своей работе наказы москвичей
13:20 Город (Москва и область) Путин поздравил Собянина с вступлением в должность мэра Москвы
13:11 Город (Москва и область) Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы
13:03 В России Роскомнадзор в декабре запросит Twitter и Facebook по поводу хранения данных россиян
14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре
11:33 Город (Москва и область) За первые две недели работы электробусы в Москве перевезли 32 тыс. пассажиров
11:08 Город (Москва и область) С 15 сентября билеты на электричку в Москве можно будет купить в мобильном приложении
08:24 Город (Москва и область) Московский зоопарк переходит на зимний режим работы
08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы
13:34 Город (Москва и область) Около 100 домов по программе реновации начнут строить до конца года
00:18 Город (Москва и область) Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24% - обработано 6,7% протоколов