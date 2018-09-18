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Город (Москва и область)     18.09.2018 13:33

Собянин пообещал учесть в своей работе наказы москвичей

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Теги:  Сергей Собянин  инаугурация 

18 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии вступления в должность пообещал выполнить все наказы москвичей.

«Я обещаю, что ни один из этих наказов, идей, которые были выработаны во время кампании, не будут забыты. Максимально они будут учтены в нашей работе», - заявил Собянин.

Собянин также подчеркнул, что в своей работе учтет и те идеи, которые были выдвинуты его соперниками на выборах. По словам Собянина, за его конкурентов на выборах проголосовали сотни тысяч москвичей, и их мнение также необходимо учитывать в работе.

Церемония инаугурации Собянина прошла во вторник в концертном зале «Зарядье». Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы, состоявшихся 9 сентября. Собянин набрал 70,17% голосов при явке избирателей чуть выше 30%. Это вторая подряд победа Собянина на выборах московского мэра, впервые он стал мэром столицы в 2013 году.


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Теги: 
Сергей Собянин  инаугурация 

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