18 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии вступления в должность пообещал выполнить все наказы москвичей.



«Я обещаю, что ни один из этих наказов, идей, которые были выработаны во время кампании, не будут забыты. Максимально они будут учтены в нашей работе», - заявил Собянин.



Собянин также подчеркнул, что в своей работе учтет и те идеи, которые были выдвинуты его соперниками на выборах. По словам Собянина, за его конкурентов на выборах проголосовали сотни тысяч москвичей, и их мнение также необходимо учитывать в работе.



Церемония инаугурации Собянина прошла во вторник в концертном зале «Зарядье». Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы, состоявшихся 9 сентября. Собянин набрал 70,17% голосов при явке избирателей чуть выше 30%. Это вторая подряд победа Собянина на выборах московского мэра, впервые он стал мэром столицы в 2013 году.