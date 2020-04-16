Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     16.04.2020 14:31

Собянин поручил представить медикам бесплатные места в гостиницах Москвы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Собянин  гостиницы  такси  врачи 

16 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах для временного расселения и бесплатные услуги такси, сообщает пресс-служба мэра.

Бесплатное проживание в гостиницах и бесплатные услуги такси будут предоставлены сотрудникам коронавирусных стационаров. Это позволит медикам комфортно отдыхать и восстанавливаться после работы. Им будет предоставлено двухразовое питание и услуги прачечных. Расселять медиков планируется в гостиницах, максимально приближенных к их местам работы.

Расселение в гостиницах также позволит оградить от риска заражения родных и близких медиков, позволив врачам минимизировать контакты с внешней средой.

Оплата проживания врачей в гостиницах и услуг такси по проезду на работу и обратно, будет происходить из средств городского бюджета.

Планируется, что в программе временного расселения врачей в гостиницах примут участие порядка 20 московских гостиниц и 4-5 служб такси.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Собянин  гостиницы  такси  врачи 

Возврат к списку

Лента новостей

15:05 Происшествия В Красноярске задержан подросток, собиравшийся напасть на школу

14:31 Город (Москва и область) Собянин поручил представить медикам бесплатные места в гостиницах Москвы

13:29 В мире Украина и ЛНР совершили обмен пленными

13:16 Власть Мишустин предложил не делать жесткий список системообразующих предприятий

12:44 В России К концу апреля в России будут производить до 7 миллионов защитных масок в сутки

Актуальные материалы

19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы

09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены

19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии

22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель

17:09 Власть Россия с 30 марта закроет все границы

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru