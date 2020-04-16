16 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин поручил предоставить медикам бесплатные места в гостиницах для временного расселения и бесплатные услуги такси, сообщает пресс-служба мэра.



Бесплатное проживание в гостиницах и бесплатные услуги такси будут предоставлены сотрудникам коронавирусных стационаров. Это позволит медикам комфортно отдыхать и восстанавливаться после работы. Им будет предоставлено двухразовое питание и услуги прачечных. Расселять медиков планируется в гостиницах, максимально приближенных к их местам работы.



Расселение в гостиницах также позволит оградить от риска заражения родных и близких медиков, позволив врачам минимизировать контакты с внешней средой.



Оплата проживания врачей в гостиницах и услуг такси по проезду на работу и обратно, будет происходить из средств городского бюджета.



Планируется, что в программе временного расселения врачей в гостиницах примут участие порядка 20 московских гостиниц и 4-5 служб такси.