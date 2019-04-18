18 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter поздравил театральные коллективы Москвы, ставшие лауреатами российской национальной театральной премии «Золотая маска».
Лауреатами премии в различных номинациях стали шесть московских театров: Театр на Таганке, Гоголь-Центр, Электротеатр Станиславский, Центр драматургии и режиссуры, Центр Мейерхольда и Московский Академический Малый театр, собравший больше всех наград.
Собянин напомнил, что за последние годы в Москве отремонтировали 23 театра и построили 7 новых. Действует система грантов, которая позволяет театральным коллективам больше самостоятельности и помогает создавать новые постановки. Также мэр Москвы отметил, что растет и посещаемость московских театров – в 2018 году театральные постановки в Москве посетили более 5 миллионов зрителей.
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