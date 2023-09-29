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Город (Москва и область)     01.10.2023 10:41

Собянин поздравил москвичей с Международным днём старшего поколения

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Теги:  Собянин  поздрасление  старшее поколение  "Московское долголетие" 

1 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днём старшего поколения. Сейчас в городе насчитывается уже больше 424 тысяч москвичей старше 80 лет. К программе для москвичей старшего возраста "Московское долголетие" присоединились за пять лет более полумиллиона москвичей, которые занимаются в 13 тысячах групп по 40 направлениям.

"Сердечно поздравляю с Международным днём старшего поколения!

 Этот праздник напоминает нам о неразрывной связи времён и поколений. О мудрости как бесценном капитале", - написал мэр в своем telegram-канале.

 "Ваш опыт помогает нам и сегодня справляться с трудностями. А всё, созданное вашими руками, умом и талантом, служит прочным фундаментом для развития Москвы.
 Мы гордимся старшим поколением и стремимся сделать вашу жизнь достойной и наполненной интересными событиями. Для этого создаём разные городские проекты", - написал Собянин.

 "Спасибо вам, дорогие друзья, мы вас ценим и любим. Желаю крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни!", - написал Собянин в поздравлении.

На сайте горадминистрации, в материале о развитии программы для москвичей старшего возраста "Московское долголетие" сообщается, что "Система поддержки жителей старшего возраста постоянно совершенствуется, чтобы быть максимально доступной и удобной. Это положительно сказывается на качестве жизни и ее средней продолжительности — она выросла до 78,2 года. Столица не зря считается городом долгожителей: москвичей старше 80 лет насчитывается уже больше 424 тысяч. Из них 839 человек отметили 100-летний юбилей, а самому возрастному москвичу исполнилось 108 лет".

Программа для горожан старшего возраста Московское долголетие

К проекту "Московское долголетие" за последние пять лет присоединились свыше полумиллиона горожан. С июня этого года записаться на участие в проекте самостоятельно или записать близкого человека можно через портал mos.ru. Москвичи занимаются в 13 тысячах групп по 40 направлениям — от киберспорта до тренингов личностного роста.

Фото и инфографика - официальный сайт мэра Москвы

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Теги: 
Собянин  поздрасление  старшее поколение  "Московское долголетие" 

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