1 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днём старшего поколения. Сейчас в городе насчитывается уже больше 424 тысяч москвичей старше 80 лет. К программе для москвичей старшего возраста "Московское долголетие" присоединились за пять лет более полумиллиона москвичей, которые занимаются в 13 тысячах групп по 40 направлениям.
"Сердечно поздравляю с Международным днём старшего поколения!
Этот праздник напоминает нам о неразрывной связи времён и поколений. О мудрости как бесценном капитале", - написал мэр в своем telegram-канале.
"Ваш опыт помогает нам и сегодня справляться с трудностями. А всё, созданное вашими руками, умом и талантом, служит прочным фундаментом для развития Москвы.
Мы гордимся старшим поколением и стремимся сделать вашу жизнь достойной и наполненной интересными событиями. Для этого создаём разные городские проекты", - написал Собянин.
"Спасибо вам, дорогие друзья, мы вас ценим и любим. Желаю крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни!", - написал Собянин в поздравлении.
На сайте горадминистрации, в материале о развитии программы для москвичей старшего возраста "Московское долголетие" сообщается
, что "Система поддержки жителей старшего возраста постоянно совершенствуется, чтобы быть максимально доступной и удобной. Это положительно сказывается на качестве жизни и ее средней продолжительности — она выросла до 78,2 года. Столица не зря считается городом долгожителей: москвичей старше 80 лет насчитывается уже больше 424 тысяч. Из них 839 человек отметили 100-летний юбилей, а самому возрастному москвичу исполнилось 108 лет".
К проекту "Московское долголетие" за последние пять лет присоединились свыше полумиллиона горожан. С июня этого года записаться на участие в проекте самостоятельно или записать близкого человека можно через портал mos.ru. Москвичи занимаются в 13 тысячах групп по 40 направлениям — от киберспорта до тренингов личностного роста.
Фото и инфографика - официальный сайт мэра Москвы