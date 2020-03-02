2 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге пригласил всех желающих посетить экскурсии в рамках акций «День без турникетов» и «Открой Моспром».



В рамках акции москвичи могут посетить экскурсии на городские предприятия, технопарки, промышленные музеи и другие производственные объекты, которые в обычные дни закрыты для посетителей.



По словам Собянина, для взрослых посещение подобных экскурсий будет просто интересно, а молодым людям позволит ближе познакомится с современными профессиями.



Мэр Москвы отметил, что в этом году акция «День без турникетов» будет посвящена популяризации перспективных и популярных профессий, и, как и ранее, пройдет в несколько этапов.

Первый этап состоялся в феврале, когда свои двери для посетителей открыли предприятия IT-сферы. 26-28 марта москвичи смогут посетить предприятия, занимающиеся электроникой, 28-30 мая – мануфактуры, 23-25 июля можно будет познакомится с предприятиями, работающими в сфере активного отдыха, 27-29 августа – предприятия, занимающиеся кинопроизводством, 24-26 сентября организации сферы искусства, 22-24 октября – предприятия, которые занимаются развитием города, и, наконец, 3-5 декабря – предприятия, работающие в сфере сервиса и туризма.



Акция «Открой Моспром», также проходит в несколько этапов, в рамках которых желающие могут познакомится с современными производствами. Всего в течение года в рамках акции запланировано порядка 700 экскурсий.