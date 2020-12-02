2 декабря. Mossovetinfo.ru – Дистанционное обучение для школьников 6-11 классов в Москве продлено до окончания второй четверти. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.
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