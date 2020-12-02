 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     02.12.2020 17:52

Собянин продлил дистанционное обучение для школьников 6-11 классов до окончания второй четверти

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  COVID-19  школы  образование  дистанционное обучеение 

2 декабря. Mossovetinfo.ru – Дистанционное обучение для школьников 6-11 классов в Москве продлено до окончания второй четверти. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  COVID-19  школы  образование  дистанционное обучеение 

Возврат к списку

Лента новостей

17:54 В России Жесткие ограничения ввели в Санкт-Петербурге из-за коронавируса

17:52 Город (Москва и область) Собянин продлил дистанционное обучение для школьников 6-11 классов до окончания второй четверти

17:42 Происшествия Пожар произошел в коллекторе на Ленинградском проспекте, движение затруднено

17:04 Власть Путин поручил на следующей неделе начать в России массовую вакцинацию от коронавиурса

16:49 Происшествия В Подмосковье доберман загрыз собаку местного участкового

Актуальные материалы

01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников

11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ

09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса

19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря

16:56 В России Массовая вакцинация в России начнется в январе-феврале 2021 года - Минздрав

14:07 Город (Москва и область) Власти Москвы рассказали о нововведениях при лечении больных с COVID-19

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru