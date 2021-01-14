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Город (Москва и область)     14.01.2021 08:58

Собянин продлил ограничения из-за коронавируса в Москве до 21 января

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Сергей Собянин  Собянин  указ  документ  ограничения 

14 января. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин своим указом продлил ограничения, введенные из-за коронавируса, до 21 января.

«По мнению специалистов-эпидемиологов, ближайшие дни прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок», - написал Собянин на своем сайте.

Если не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, власти рассмотрят возможность смягчения еще ряда ограничений, отметил мэр Москвы.

Кроме того, Собянин принял решение, что все школьники Москвы вернутся к очному обучению с 18 января.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Сергей Собянин  Собянин  указ  документ  ограничения 

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