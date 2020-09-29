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Город (Москва и область)     29.09.2020 09:02

Собянин продлил школьные каникулы в Москве до двух недель

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  школы  дети  каникулы  коронавирус 

29 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому осенние школьные каникулы в столице пройдут в одно время во всех школах и будут длиться две недели – с 5 по 18 октября. Документ опубликован на портале мэра и правительства столицы.

Кроме того, две недели не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации. Детские сады продолжат работать в обычном режиме. На своем сайте Собянин пояснил, что такое решение принято по рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных  заболеваний и роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки зафиксировано 2217 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с 1 июня. В России зафиксировано максимальное число новых случаев коронавируса с 15 июня.

Собянин в пятницу попросил людей старше 65 лет без необходимости не выходить из дома. Он также рекомендовал главам предприятий перевести как можно больше сотрудников на удаленку. Собянин выразил надежду, что к жестким ограничениям из-за коронавируса возвращаться не придетс.

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  школы  дети  каникулы  коронавирус 

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