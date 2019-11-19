19 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал о планах благоустройства Москвы в 2020 году, принятых на заседании президиума правительства Москвы во вторник, 19 ноября.
В 2020 году в Москве планируется благоустроить 17 крупных объектов общей площадью более 1000 гектаров, в том числе набережные Москвы-реки и улицы. Также будет благоустроен 151 парк и сквер, из них 139 – в жилых районах. Кроме того, будет продолжено строительство парка «Яуза» на северо-востоке Москвы.
На 10 зданиях и сооружениях появится архитектурно-художественная подсветка. Будет приведено в порядок 3800 дворов.
Помимо этого, будет продолжено благоустройство территорий возле железных дорог. Приоритет будет отдан линиям, на которых расположены станции МЦД-1 и МЦД-2.
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