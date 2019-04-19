19 апреля. Mossovetinfo.ru – В 2019 году станции велопроката появятся еще в 12 районах Москвы, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Велопрокат появится в Алтуфьевском и Дмитровском районах, а также в районах Западное Дегунино, Капотня, Лефортово, Марьино, Нагатино-Садовники, Нагатинский затон, Очаково-Матвеевское, Щукино, Москворечье-Сабурово и Братеево.
Всего в городской системе велопроката появится 100 новых станций велопроката и 1000 новых велосипедов. Кроме того, в 1,5 раза увеличится количество электровелосипедов – 390 штук на 18 станциях, оборудованных для их обслуживания и подзарядки. По сравнению с прошлым годом заметно вырастет число электросамокатов: с 3150 до 10 тысяч, таким образом количество электросамокатов превысит количество велосипедов. Увеличится и количество электроскутеров – с 10 до 100 машин. При этом Собянин напомнил, что для управления электроскутером необходимы водительские права.
Ранее сообщалось, что в тестовом режиме велопрокат в Москве начнет работу 20 апреля, а полностью заработает с 25 апреля.
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