23 апреля. Mossovetinfo.ru – Вокруг Москвы создается мощная система мониторинга и прогноза природных явлений. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, которого цитирует «Российская газета».
Он отметил, что система уже смогла спрогнозировать последний ураган, который прошел в Москве в субботу. «Мы наращиваем силы городских коммунальных предприятий, которые этой зимой во время рекордных снегопадов обеспечили нормальное функционирование города», - отметил Собянин.
В результате ураган в субботу в Москве погибла 12-летняя девочка. В московских больницах остаются 14 человек, среди них один ребенок, состояние двух взрослых оценивается как тяжелое,
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