Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     23.04.2018 17:12

Собянин рассказал о системе мониторинга стихии вокруг Москвы

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Собянин  Собянин  погода 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – Вокруг Москвы создается мощная система мониторинга и прогноза природных явлений. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, которого цитирует «Российская газета».

Он отметил, что система уже смогла спрогнозировать последний ураган, который прошел в Москве в субботу. «Мы наращиваем силы городских коммунальных предприятий, которые этой зимой во время рекордных снегопадов обеспечили нормальное функционирование города», - отметил Собянин.

В результате ураган в субботу в Москве погибла 12-летняя девочка. В московских больницах остаются 14 человек, среди них один ребенок, состояние двух взрослых оценивается как тяжелое,


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  погода 

Возврат к списку

Лента новостей

17:12 Город (Москва и область) Собянин рассказал о системе мониторинга стихии вокруг Москвы

16:02 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют 23 апреля в связи с репетицией парада Победы

14:36 Город (Москва и область) Спорткомплекс с бассейном на юге Москвы откроется в 2018 году

13:04 Город (Москва и область) Первый участок Кожуховской линии метро откроют к концу лета - Хуснуллин

11:08 Происшествия В г.о. Химки следователи устанавливают обстоятельства смерти сотрудника изолятора временного содержания

Актуальные материалы

08:26 Другое Роскомнадзор блокирует IP-адреса Google

16:53 Город (Москва и область) График отключения горячей воды в Москве в 2018 году

18:25 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве из-за репетиций парада Победы

23:29 Город (Москва и область) Дети в приоритете: подмосковные депутаты обсуждают школьное питание

11:23 Город (Москва и область) Министром стройкомплекса Московской области назначен Руслан Тагиев

14:30 Власть Путин – Собянину: «В целом ваша команда работает профессионально»

10:57 В мире Путин выступил с заявлением после удара США и союзников по Сирии

19:46 Власть Голосование на московских выборах будет продлено до 22 часов

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru