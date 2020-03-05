5 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге рассказал о системе выдачи больничных при карантине по коронавирусу.



Роспотребнадзор принял решение об обязательной 14-дневной изоляции на дому граждан, прибывающих из Китая, Южной Кореи и Ирана. Больничные листы таким гражданам выдают прямо в аэропорту.



По словам Собянина, власти Москвы приняли собственные меры по профилактике коронавируса. Они касаются граждан, которые прибывают из Италии и других стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.



Таким людям рекомендовано провести в самоизоляции 2 недели. Это необходимо для их собственной безопасности и для безопасности окружающих. Если таким людям необходим больничный лист, им надо позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения и курьер доставит им больничный лист прямо на дом. При этом, больничный лист будет выдан независимо от самочувствия, получить его могут даже здоровые люди. Причем получить больничный лист можно даже задним числом.



Чтобы избежать злоупотреблений с больничными листами, факт пересечения границы будет проверен по электронной базе.