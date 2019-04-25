25 апреля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном блоге рассказал об уборке города после зимы.
Коммунальные службы города приступают к уборке не с 1 апреля, как было раньше, а сразу после того, как сходит снег. Также в Москве перестали красить бордюры после зимы, так как новые бордюры не нуждаются в покраске, а старые со временем будут заменены.
В апреле будут отмыты фасады городских зданий, а далее фасады городских зданий будут отмывать в жилых районах. Все городские дороги будут четыре раза промыты специальным моющим средством Плиточные тротуары и пешеходные зоны будут промыты шесть раз. Также промываются светофоры, остановки, дорожные указатели, барьерные ограждения, пешеходные переходы, заново наносится дорожная разметка.
Весной начинаются работы по озеленению. Во дворах, в парках и на улицах будут высажены тысячи деревьев и кустарников, а на клумбах к майским праздникам высадят 12,5 миллиона тюльпанов и 4,9 миллиона цветов виолы.
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