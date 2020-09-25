25 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте рекомендовал руководителям предприятий вновь перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы.



Кроме того, Собянин попросил людей старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями без необходимости не выходить из дома.



Ранее сообщалось, что в cтолице число случаев коронавируса за сутки превысило 1000 впервые за три месяца. С заявлением об эпидемиологической ситуации в столице выступил оперативный штаб.