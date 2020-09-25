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Город (Москва и область)     25.09.2020 08:03

Собянин рекомендовал главам предприятий перевести как можно больше сотрудников на удаленку

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  коронавирус 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте рекомендовал руководителям предприятий вновь перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы.

Кроме того, Собянин попросил людей старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями без необходимости не выходить из дома.

Ранее сообщалось, что в cтолице число случаев коронавируса за сутки превысило 1000 впервые за три месяца. С заявлением об эпидемиологической ситуации в столице выступил оперативный штаб.


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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  коронавирус 

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