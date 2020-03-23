23 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Дмитрия Семенова от должности начальника Объединения административно-технических инспекций города, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.



В распоряжении указано, что Семенов покину пост по собственной инициативе.



Другим распоряжением Собянин назначил на должность начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы Александра Ларина.