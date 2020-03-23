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Город (Москва и область)     23.03.2020 12:36

Собянин сменил начальника Объединения административно-технических инспекций

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Теги:  Сергей Собянин  кадры  назначения 

23 марта. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Дмитрия Семенова от должности начальника Объединения административно-технических инспекций города, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства столицы.

В распоряжении указано, что Семенов покину пост по собственной инициативе.

Другим распоряжением Собянин назначил на должность начальника Объединения административно-технических инспекций Москвы Александра Ларина.


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Теги: 
Сергей Собянин  кадры  назначения 

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