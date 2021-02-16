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Город (Москва и область)     16.02.2021 19:43

Собянин утвердил допвыплаты медикам, лечащим COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  врачи  выплаты  Сергей Собянин 

16 февраля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому на дополнительные выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами, из бюджета Москвы выделяется 3 миллиарда рублей, сообщается на портале mos.ru.

Дополнительные выплаты получат сотрудники коронавирусных стационаров, Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова, Научно-практического центра экстренной медицинской помощи, амбулаторных КТ-центров и городских поликлиник.

Работники коронавирусных стационаров получат дополнительные выплаты в следующем размере: врачи - 70 тысяч рублей в месяц, средний медицинский персонал - 50 тысяч рублей в месяц, младший медицинский персонал и прочий персонал стационаров - 30 тысяч рублей в месяц.

Сотрудники Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова и Научно-практического центра экстренной медицинской помощи получат выплаты в размере 50 тысяч рублей в месяц (врачам) и 30 тысяч рублей в месяц (средний медперсонал).

Работники КТ-центров и городских поликлиник получат дополнительные выплаты в размере 70 тысяч рублей в месяц врачам и 50 тысяч рублей в месяц среднему медицинскому персоналу.

Кроме того, дополнительные выплаты получат сотрудники, непосредственно выполняющие исследования грудной клетки методом компьютерной томографии: врачи - 30 тысяч рублей в месяц, средний медперсонал - 25 тысяч рублей в месяц.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  врачи  выплаты  Сергей Собянин 

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