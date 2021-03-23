 
Актуальные темы: коронавирус
Город (Москва и область)     23.03.2021 17:47

Собянин утвердил порядок назначения новой выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Собянин  Собянин  семьи  малоимущие  семьи с детьми  выплаты 

23 марта. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о порядке назначения новой выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет, сообщается на портале mos.ru.

На заседании Президиума правительства Москвы во вторник, было принято решение, что семьи с детьми могут по-прежнему получать пособие в размере 7725 рублей в месяц или подать заявление на получение новой региональной выплаты.

Новую региональную выплату могут получать семьи с детьми, доход которых на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Москве, — 18 029 рублей в месяц.

Новая региональная выплата установлена по поручению президента России Владимира Путина Ранее Путин подписал указ о ранжировании новой выплаты. Ее размер может составлять 50, 75 и 100% от прожиточного минимума ребенка по региону, в зависимости от среднедушевого дохода семьи.

Для получения новой выплаты оба родителя должны работать или получать иной официальный доход. При этом, один из них может иметь уважительную причину отсутствия дохода - например, уход за ребенком, за новорожденным или за больным членом семьи.

Подать заявления на получение новой выплаты можно будет с 24 марта во всех офисах госуслуг «Мои документы». При этом, выплата будет установлена с 1 января текущего года, но не ранее, чем ребенку исполнилось 3 года.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  семьи  малоимущие  семьи с детьми  выплаты 

Возврат к списку

Лента новостей

19:29 Город (Москва и область) В Подмосковье появятся автоматы по обмену пустой тары на фастфуд

18:40 В мире ЕС с декабря, прошлого года недополучил 110 миллионов доз вакцины от СOVID - 19

17:47 Город (Москва и область) Собянин утвердил порядок назначения новой выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

17:09 Город (Москва и область) В Войковском районе Москвы появится флагманский центр «Мои документы»

16:45 Власть Госдума приняла в I чтении законопроект о расширении федеральной части партсписков на выборах

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

08:22 Город (Москва и область) Справку о правах на жилье в Москве можно будет получить только в электронном виде

12:12 Город (Москва и область) Участок оранжевой ветки метро закроют с 20 марта по 2 апреля

13:35 Общество В Госдуму внесен законопроект об умерщвлении бездомных животных

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru