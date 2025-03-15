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Город (Москва и область)     20.03.2025 09:42

Собянин утвердил приоритетные проекты в сфере московского образования

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Теги:  Москва  Собянин  школа  образование  проекты  власть  эффективность 

20 марта — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что утвердил приоритетные проекты в сфере образования столицы на 2025 год. Приоритетные проекты включают дальнейшее развитие профильного образования, модернизацию системы профессионального образования, улучшение условий для профессионального роста и поддержки педагогов, а также реализацию программы модернизации школ.

«На заседании президиума правительства Москвы приняли решение продолжить в 2025 году важные проекты в сфере образования. В числе приоритетов: развитие профильного и предпрофессионального образования, формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе; усиление математического и естественно-научного образования в школах; развитие сервисов «Московской электронной школы»; модернизация системы среднего профессионального образования под запрос работодателей», – говорится в сообщении.

Каждая третья школа столицы готовит призеров всероссийских олимпиад, растет число московских выпускников, поступающих в вузы на бюджет, а также сдавших экзамены по трем предметам ЕГЭ и набравших более 220 баллов, также сообщил Собянин.

По информации мэра, по программе «Моя школа» столица будет модернизировать до 100 зданий в год.

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Теги: 
Москва  Собянин  школа  образование  проекты  власть  эффективность 

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