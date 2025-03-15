Собянин утвердил приоритетные проекты в сфере московского образования

20 марта — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что утвердил приоритетные проекты в сфере образования столицы на 2025 год. Приоритетные проекты включают дальнейшее развитие профильного образования, модернизацию системы профессионального образования, улучшение условий для профессионального роста и поддержки педагогов, а также реализацию программы модернизации школ.



«На заседании президиума правительства Москвы приняли решение продолжить в 2025 году важные проекты в сфере образования. В числе приоритетов: развитие профильного и предпрофессионального образования, формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе; усиление математического и естественно-научного образования в школах; развитие сервисов «Московской электронной школы»; модернизация системы среднего профессионального образования под запрос работодателей», – говорится в сообщении.



Каждая третья школа столицы готовит призеров всероссийских олимпиад, растет число московских выпускников, поступающих в вузы на бюджет, а также сдавших экзамены по трем предметам ЕГЭ и набравших более 220 баллов, также сообщил Собянин.



По информации мэра, по программе «Моя школа» столица будет модернизировать до 100 зданий в год.