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14 октября — Mossovetinfo.ru — Утвержден проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной маги...
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До плюс 13 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 13 октября
13 октября — Mossovetinfo.ru — Облачная погода с прояснениями и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье в...
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Адресная инвестпрограмма на 2024–2026 годы сохранит социальную направленность - Собянин
12 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утверждена адресная инвестиционная программа ...