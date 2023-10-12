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Город (Москва и область)     14.10.2023 11:34

Собянин утвердил проект вокзала «Москва — Санкт-Петербург» рядом со станцией метро «Рижская»

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Теги:  вокзал "Москва — Санкт-Петербург"  метро "Рижская"  проект планировки  высокоскоростная железнодорожная магистраль 

14 октября — Mossovetinfo.ru — Утвержден проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем telegram-канале.

«Рядом со станцией метро «Рижская» создадим крупный пересадочный узел между 2 линиями традиционной подземки, 4 диаметрами наземного метро и высокоскоростной железнодорожной магистралью.
Помимо современного пассажирского вокзала, возведём второй вестибюль станции «Рижская» БКЛ и два надземных пешеходных перехода.
Сегодня «Рижская» уже объединяет станции БКЛ, Калужско-Рижской линии и МЦД-2. В перспективе здесь также будут останавливаться поезда МЦД-3, МЦД-4, МЦД-5 и ВСМ», сообщил мэр Москвы.
проект планировки будущего вокзала высокоскоростной железнодорожной магистрали __Москва — Санкт-Петербург__

Проект позволит создать свыше 8,7 тысячи рабочих мест, рядом с будущим вокзалом будет обновлена прилегающая улично-дорожная сеть как для удобства пешеходов, личного и общественного транспорта.

В сентябре 2021 года ИА МОССОВЕТ со ссылкой на пресс-службу Москомархитектуры сообщало, что проект нового вокзала высокоскоростной магистрали (ВСМ-1) «Москва - Санкт-Петербург», который планируется построить в составе ТПУ «Рижская», планируется разработать к 2022 году, а реализацию - к концу 2024 года.

Сообщалось, что новый вокзал появится в составе ТПУ «Рижская», который объединит две линии метро и три линии МЦД. Это позволит москвичам быстро добраться до вокзала ВСМ-1 из любой части города. Таким образом, ТПУ «Рижская» станет основным транспортным хабом, который будет обеспечивать связи Москвы и Санкт-Петербурга.
Доехать из одного города в другой по ВСМ-1 можно будет всего за 2,5 часа, вместо четырех часов на «Сапсане» как в настоящее время. При этом, в Москве планируется сделать четыре остановки ВСМ-1 - одну в Зеленограде и три в пределах МКАД.

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Карта места

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Теги: 
вокзал "Москва — Санкт-Петербург"  метро "Рижская"  проект планировки  высокоскоростная железнодорожная магистраль 

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