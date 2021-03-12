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Город (Москва и область)     12.03.2021 13:29

Собянин: в Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств, не производимых в России

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Теги:  Сергей Собянин  производство  лекарства  офсетные контракты 

12 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве в рамках программы заключения офсетных контрактов наладят производство жизненно важных лекарств, которые не производятся в России, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Офсетные контракты подразумевают организацию инвесторами производства, в обмен на гарантированные госзакупки части выпускаемой продукции.

Москва уже заключила пять офсетных контрактов на производство лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь. В создание новых производств инвесторы вложат 12,9 миллиардов рублей, в обмен Москва гарантирует закупку производимой продукции. В течение лет будет закуплено производимой продукции на 73 миллиарда рублей.

Мэр Москвы отметил, что, если бы эту продукцию город закупал на рынке, она обошлась бы бюджету на 20% дороже.

Новый завод компании «Биокад» и строящийся завод компании «Р-Опра» будут производить 53 лекарственных препаратов для лечения онкологических, эндокринных и кардиологических заболеваний. В общей сложности будет производится 53 лекарственных препарата, 27 из которых в настоящий момент не производится в России.

Кроме того, компания «Гемамед» организует производство специальных медизделий для стомированных больных, а компания «Вимм-Билль-Данн» - производство детского питания.

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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  производство  лекарства  офсетные контракты 

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