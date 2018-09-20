20 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект о социальной поддержке москвичей старше 50 лет в условиях пенсионной реформы, сообщает портал mos.ru.
Законопроект предполагает сохранение всех льгот, которые Москва предоставляет женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет, в том числе бесплатный проезд на общественном транспорте (кроме такси). Также мужчины в возрасте с 60 лет и женщины в возрасте с 55 лет по-прежнему будут получать бесплатные путевки в санатории, и возмещение затрат на проезд к месту отдыха. Предлагается сохранить доплаты к пенсиям положенные лицам, которым присвоено звание «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы», кроме того, они по-прежнему будут иметь 50% скидки при оплате коммунальных услуг и компенсацию затрат на телефон.
Законопроект также предполагает введение ряда мер для социальной поддержки москвичей, достигших возраста в 50 лет. Законопроект предусматривает для них возможность бесплатной диспансеризации, профессиональной подготовки и повышения квалификации, а также, при необходимости, получение адресной социальной помощи от городских властей. Для профессиональной переподготовки и дальнейшего трудоустройства данной категории граждан, законопроект предполагает создание специального центра.
Все предлагаемые законопроектом меры будут действовать без ограничения срока. Планируется, что законопроект вступит в силу уже с 1 января 2019 года.
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