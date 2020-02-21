21 февраля. Mossovetinfo.ru – Городские системы видеонаблюдения используют в Москве для профилактики коронавируса, сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.



Об использовании системы видеонаблюдения мэр Москвы рассказал на примере. Несколько дней назад гражданка Китая, прилетевшая в Москву, сдала тест на коронавирус в аэропорту, который дал положительный результат (позднее выяснилось, что это была лабораторная ошибка). Девушка была госпитализирована, а ее соседке (тоже гражданке КНР), было дано указание оставаться дома. Однако просмотр камер видеонаблюдения показал, что девушка нарушила предписание, выходила из дому и встречалась со своим знакомым. Видеонаблюдение позволило установить его и взять у него анализы.



Собянин рассказал о других мерах по профилактике коронавируса. Во всех аэропортах Москвы дежурят медики. Все пассажиры (в том числе транзитные) прибывающие из Китая, проходят тестирование в аэропорту. Даже при отсутствии симптомов заболевания все прилетевшие пассажиры получают предписание о двухнедельной изоляции по месту жительства и больничный лист. В случае обнаружения температуры или других симптомов заболевания, человек немедленно госпитализируется в инфекционную больницу. Аналогичный режим действует на вокзалах.



Проводятся рейды по местам проживания граждан, вернувшихся из Китая до введения режима сплошного контроля на границах. В ходе рейдов всем, кто недавно вернулся из Китая также выдают предписания о двухнедельной изоляции по месту жительства. Всего в настоящий момент выдано 2,5 тысячи таких предписаний. Соблюдение режима изоляции постоянно контролируется, в том числе с помощью систем видеонаблюдения.



Проводится постоянная дез0инфекция в местах массового скопления людей, а также в общественном транспорте, включая такси и каршеринг.



Планируется значительно усилить работы по уборке города, которые проходят каждую весну. Особое внимание будет уделено дератизации (уничтожению крыс и мышей) в жилом секторе.



На безе технопарка «Москва» развертывается производство медицинских масок и средств индивидуальной защиты. Создается дополнительный неснижаемый запас таких средств.



На сегодняшний день в Москве не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.