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Город (Москва и область)     21.05.2021 11:19

Собянин заявил об отставании Москвы от Европы по вакцинации от COVID-19

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

21 мая. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте опубликовал видео, в котором заявил, что Москва отстает по темпам вакцинации от коронавируса от любого города Европы.

Собянин напомнил, что Москва стала первым в мире крупным городом, в котором началась компания массовой вакцинации от коронавируса, однако процент вакцинировавшихся в Москве меньше, чем в любом другом городе Европы. Мэр отметил, что некоторые города по проценту вакцинировавшихся превосходят Москву в разы.

Собянин также заявил, что на данный момент в Москве прививку от коронавируса сделали 1,3 миллиона человек и напомнил, что популяционный иммунитет возникает только если вакцинацию проходит порядка 70% населения.

По словам мэра, выбор для москвичей стоит не между тем делать прививку или не делать, а «выбор между тем, буду болеть или не буду болеть».

Собянин заявил, что власти города предпринимают все усилия, чтобы не допустить новой волны заболеваемости коронавирусом, однако люди все равно продолжают болеть, около 9 тысяч человек находятся в стационарах, а без достижения популяционного иммунитета никакие меры не остановят коронавирус.

Мэр отметил, что в Москве ищут способы мотивировать людей вакцинироваться и напомнил, что в апреле в городе стартовала программа «Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе» для пожилых москвичей, сделавших прививку от коронавируса. Программа призвана мотивировать людей старшего возраста вакцинироваться от коронавируса.

Днем ранее Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве сложная, но не драматичная, и отметил, что взрывного роста заболеваемости в Москве нет.

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  коронавирус  COVID-19  вакцинация 

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