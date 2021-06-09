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Город (Москва и область)     09.06.2021 14:23

Собянин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19 

9 июня. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве ухудшилась, сообщает РИА Новости.

«Ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, день ото дня мы видим новый всплеск заболевания», - заявил мэр Москвы на встрече со столичными рестораторами.

Собянин призвал рестораны и точки общепита, а также предприятия торговли соблюдать санитарные нормы и действующие коронавирусные ограничения. В то же время мэр подчеркнул, что городские власти не собираются вводить в Москве локдаун из-за всплеска заболеваемости и намерены справиться с ситуацией своими силами.

Собянин сообщил, что в настоящее время в Москве пациентами с коронавирусом занято около 10 тысяч коек. В связи с этим в ближайшие дни будут открыты еще несколько коронавирусных госпиталей.

Ранее оперативный штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Москве было выявлено 4 124 новых случая заражения коронавирусом. Это максимальное число новых случаев заболевания с 15 января. Кроме того, в целом по России за сутки было выявлено максимальное число новых случаев заболевания с 6 марта.В связи с всплеском заболеваемости в Москве усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима

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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19 

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