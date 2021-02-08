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Город (Москва и область)     08.02.2021 12:27

Соединение желтой ветки метро рассмотрят после 2023 года

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Теги:  метро  метрополитен  строительство  Калининско-Солнцевская линия 

8 февраля. Mossovetinfo.ru – Вопрос о соединении двух участков Калининско-Солнцевской линии метро в центре Москвы рассмотрят после 2023 года, сообщил в интервью «Российской газете» глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

В настоящее время Калининско-Солнцевская линия состоит из двух не связанных между собой участков - Калининской линии на востоке Москвы и Солнцевского радиуса на западе и юго-западе города.

По словам Загрутдинова, для соединения двух этих участков необходимо будет пройти очень сложный участок, чтобы обойти исторические памятники и такое сооружение, как Храм Христа спасителя. В районе строительства необходимо будет переложить большое количество инженерных коммуникаций.

Чтобы не повредить исторические и архитектурные памятники, работы необходимо будет проводить на большой глубине. Стоимость такого строительства будет очень высокой, пока власти только рассчитывают сколько может стоить соединение линии.

В связи с этим, решение о соединении Калининско-Солнцевской линии будет приниматься после 2023 года, после того, как будет завершено строительство Большой Кольцевой линии метро и прокладка основных радиусов.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  строительство  Калининско-Солнцевская линия 

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