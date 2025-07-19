21 июля — Mossovetinfo.ru — Здание бывшего театра «Россия» и другие индивидуальные образцы архитектуры советского модернизма в столице необходимо сохранить. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова президента Союза архитекторов России Николая Шумакова.«Если говорить о памятниках советской архитектуры, так называемого советского модерна, то все абсолютно надо сохранять. Дышать на них страшно – и на «Россию», и на СЭВ. Мало ли, кому что кажется. Показалось, снесли, а потом выяснили, что это шедевр был. И все плачут, а уже поздно, и на месте того, что снесли, построили гораздо хуже, чем было. Поэтому мнение мое только такое – исключительно все надо сохранять, естественно, не жилье пятиэтажное, а те объекты, которые строились по индивидуальному проекту. Поэтому все сохраняем, только поддерживаем ремонтом, реставрацией», – сказал Николай Шумаков.По его словам, в случае необходимости при Союзе архитекторов России можно было бы создать экспертную комиссию для решения вопросов о сохранении таких зданий.«При Союзе архитекторов можно комиссию создать, потому что информации у союза много не только по Москве, но и по России, эксперты все при Союзе архитекторов. Такую комиссию, наверное, разумно создать. Появляется необходимость вдруг – пошла волна снести то или иное сооружение – пожалуйста, решение комиссии», – добавил Шумаков.Ранее дизайнер Артемий Лебедев призвал к сносу здания бывшего театра «Россия» на Пушкинской площади, а также зданий Совета экономической взаимопомощи на ул. Новый Арбат и Московского дворца молодежи на Комсомольском проспекте.Внук знаменитого скульптора и президент Российской академии художеств Василий Церетели также поспорил с дизайнером Артемием Лебедевым из за бывшего кинотеатра «Пушкинский» в Москве в минувшую субботу.«Это наша история. Это отличный образец московского модернизма. Я считаю, что это сооружение, даже если оно вызывает споры, должно остаться в столице как памятник эпохи», — передало его слова ТАСС. Церетели также добавил, что все градостроительные решения в советское время были тщательно продуманы и кинотеатру «Пушкинский» выделяли особую роль в архитектурном комплексе Москвы.«Архитектор Юрий Шевердяев и его мастерская создали кинотеатр, который быстро стал главным в Москве. Я знаю, что там показывали премьеры „Я шагаю по Москве“, „12 стульев“ и других культовых фильмов. В этом здании вручали награду Федерико Феллини за его „Восемь с половиной“», — сказал Церетели.