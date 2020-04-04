4 апреля. Mossovetinfo.ru – Москвичам не потребуется получать специальный код при выгуле питомца или выносе мусора, сообщил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
Ранее Лысенко сообщил, что, если в Москве будет введена умная система контроля за соблюдением правил самоизоляции, москвичам нужно будет получать код для перемещения по городу.
Система может быть введена оперативно, после подписания соответствующего нормативного акта правительства Москвы.
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