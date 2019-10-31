31 октября. Mossovetinfo.ru – Необычные документы обнаружили сотрудники Главного архивного управления Москвы при работе с архивом хрустального завода имени М.И. Калинина, сообщается на портале mos.ru.



В 40-е годы 20-го века завод выпускал парфюмерно-косметическую продукцию и специальную посуду для нее. При этом производство не прекращалось даже во время войны. Однако, в военный период, в связи с нехваткой писчей бумаги, приказы и распоряжения на предприятии печатались на красочной упаковочной бумаге.



Обнаружены приказы и распоряжения 1942 года, отпечатанные на упаковке духов «Магнолия сухумская», мыла «20 лет интернационалу» и пудры «Китайский папоротник».



Сотрудники Главархива отмечают, что документы прекрасно сохранились. Несмотря на то, что прошло почти 80 лет, текст прекрасно читается, а упаковочная бумага сохранила яркие краски.



Ранее в фонде треста местной промышленности Калининского района был обнаружен другой приказ на необычной бумаге. Он был отпечатан на школьном агитплакате.