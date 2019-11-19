19 ноября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники МФЦ «Мои документы» с 20 ноября начнут информировать жителей о предстоящем ремонте городских поликлиник, сообщил на пресс-конференции глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.



По словам Хрипуна, сотрудники МФЦ будут обходить жителей в 43 районах, и будут рассказывать какие поликлиники будут закрыты на ремонт, где можно пройти медицинское обследование и куда обращаться за медицинской помощью во время ремонта поликлиник. С понедельника по пятницу обходы будут проходить с 16:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям: с 11:00 до 18:00. При необходимости, сотрудники МФЦ также проконсультируют москвичей по вопросам получения госуслуг.



Руководитель центров госуслуг Москвы Ольга Фефелова сообщила, что отличить сотрудников МФЦ можно будет по белым ветровкам и красным сумкам. Кроме того, у всех сотрудников будут именные бейджи с персональными данными. Помимо этого, подтвердить полномочия сотрудника можно будет по телефону.



Ранее сообщалось, что в марте 2020 года стартует первый этап капитального ремонта московских поликлиник. В 2020 году будет отремонтировано 50 зданий, а всего за три года планируется отремонтировать 135 зданий.