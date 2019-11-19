19 ноября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники МФЦ «Мои документы» с 20 ноября начнут информировать жителей о предстоящем ремонте городских поликлиник, сообщил на пресс-конференции глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.
По словам Хрипуна, сотрудники МФЦ будут обходить жителей в 43 районах, и будут рассказывать какие поликлиники будут закрыты на ремонт, где можно пройти медицинское обследование и куда обращаться за медицинской помощью во время ремонта поликлиник. С понедельника по пятницу обходы будут проходить с 16:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям: с 11:00 до 18:00. При необходимости, сотрудники МФЦ также проконсультируют москвичей по вопросам получения госуслуг.
Руководитель центров госуслуг Москвы Ольга Фефелова сообщила, что отличить сотрудников МФЦ можно будет по белым ветровкам и красным сумкам. Кроме того, у всех сотрудников будут именные бейджи с персональными данными. Помимо этого, подтвердить полномочия сотрудника можно будет по телефону.
Ранее сообщалось, что в марте 2020 года стартует первый этап капитального ремонта московских поликлиник. В 2020 году будет отремонтировано 50 зданий, а всего за три года планируется отремонтировать 135 зданий.
14:46 Город (Москва и область) Сотрудники МФЦ будут информировать москвичей о ремонте поликлиник
14:29 Город (Москва и область) Масштабная программа по ремонту московских поликлиник стартует в 2020 году
14:12 Город (Москва и область) Зимний сезон в московских парках откроется 22 ноября
13:59 Город (Москва и область) Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве до утра 20 ноября из-за тумана
13:49 Власть Госдума разрешила использование нацистской символики в учебно-просветительских целях
21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы
09:48 Город (Москва и область) Каток на ВДНХ откроется 22 ноября
01:30 Общество Пресс-конференция о проводимых Минприроды РФ экологических проверках промпредприятий
08:42 Общество Cтартовало голосование, посвященное проекту «Школа старшеклассников»
12:00 Общество Голосование по хордовым магистралям началось на проекте «Активный гражданин»