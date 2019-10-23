23 октября. Mossovetinfo.ru – Проект планировки квартала, который предполагается построить по программе реновации жилья в Тимирязевском районе, предусматривает строительство нескольких социальных объектов, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на руководителя архитектурно-планировочного объединения №3 Института генплана Москвы Максима Гурвича.
Проект планировки будущего квартала предполагает строительство учебного корпуса с блоком начальных классов на 175 учеников и детским садом на 150 мест. Также планируется детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену с молочной кухней и стоматологией, центра дополнительного образования для детей, физкультурно-оздоровительного комплекса и административного центра.
В настоящее время проект планировки нового квартала выставлен на общественные слушания.
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