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Город (Москва и область)     23.10.2019 17:40

Социальные объекты планируется построить в Тимирязевском районе в рамках реновации

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Теги:  программа реновации жилья  Тимирязевский район  программа реновации  проект планировки  реновация жилья 

23 октября. Mossovetinfo.ru – Проект планировки квартала, который предполагается построить по программе реновации жилья в Тимирязевском районе, предусматривает строительство нескольких социальных объектов, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на руководителя архитектурно-планировочного объединения №3 Института генплана Москвы Максима Гурвича.

Проект планировки будущего квартала предполагает строительство учебного корпуса с блоком начальных классов на 175 учеников и детским садом на 150 мест. Также планируется детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену с молочной кухней и стоматологией, центра дополнительного образования для детей, физкультурно-оздоровительного комплекса и административного центра.

В настоящее время проект планировки нового квартала выставлен на общественные слушания.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Тимирязевский район  программа реновации  проект планировки  реновация жилья 

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