23 октября. Mossovetinfo.ru – Проект планировки квартала, который предполагается построить по программе реновации жилья в Тимирязевском районе, предусматривает строительство нескольких социальных объектов, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на руководителя архитектурно-планировочного объединения №3 Института генплана Москвы Максима Гурвича.



Проект планировки будущего квартала предполагает строительство учебного корпуса с блоком начальных классов на 175 учеников и детским садом на 150 мест. Также планируется детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену с молочной кухней и стоматологией, центра дополнительного образования для детей, физкультурно-оздоровительного комплекса и административного центра.



В настоящее время проект планировки нового квартала выставлен на общественные слушания.