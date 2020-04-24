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Город (Москва и область)     24.04.2020 12:05

Соцработники и волонтеры за месяц выполнили 300 тысяч заявок от москвичей на самоизоляции

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Теги:  социальные работники  волонтеры  самоизоляция 

24 апреля. Mossovetinfo.ru – Социальные работники и волонтеры за месяц выполнили 300 тысяч заявок от москвичей, находящихся на самоизоляции, сообщила журналистам заммэрам Москвы Анастасия Ракова.

Ежедневно заявки москвичей выполняют 11 тысяч социальных работников и волонтеров. Все они снабжены средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, средствами дезинфекции.

«Их работа не ограничивается только регламентируемыми действиями - каждый старается сделать чуть больше, чем положено, проявить участие и морально поддержать каждого москвича. Только за последние сутки социальные помощники помогли жителям более 5 тысяч раз. А за месяц работы количество добрых дел достигло 300 тысяч», - рассказала Ракова.

По словам заммэра, чаще всего москвичи просят купить и доставить лекарства – таких заявок в общей сложности было более 90 тысяч. На втором месте — вопросы о денежных выплатах на период самоизоляции – около 80 тысяч заявок. На третьем месте покупка и доставка продуктов – около 65 тысяч заявок.

С 26 марта в связи с распространением коронавируса лиц старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями обязали соблюдать режим самоизоляции. 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения в передвижении по городу для всех жителей столицы.


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Теги: 
социальные работники  волонтеры  самоизоляция 

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