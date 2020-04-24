24 апреля. Mossovetinfo.ru – Социальные работники и волонтеры за месяц выполнили 300 тысяч заявок от москвичей, находящихся на самоизоляции, сообщила журналистам заммэрам Москвы Анастасия Ракова.



Ежедневно заявки москвичей выполняют 11 тысяч социальных работников и волонтеров. Все они снабжены средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, средствами дезинфекции.



«Их работа не ограничивается только регламентируемыми действиями - каждый старается сделать чуть больше, чем положено, проявить участие и морально поддержать каждого москвича. Только за последние сутки социальные помощники помогли жителям более 5 тысяч раз. А за месяц работы количество добрых дел достигло 300 тысяч», - рассказала Ракова.



По словам заммэра, чаще всего москвичи просят купить и доставить лекарства – таких заявок в общей сложности было более 90 тысяч. На втором месте — вопросы о денежных выплатах на период самоизоляции – около 80 тысяч заявок. На третьем месте покупка и доставка продуктов – около 65 тысяч заявок.



С 26 марта в связи с распространением коронавируса лиц старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями обязали соблюдать режим самоизоляции. 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел ограничения в передвижении по городу для всех жителей столицы.