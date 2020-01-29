29 января. Mossovetinfo.ru – Московские библиотеки и культурные центры подготовили специальную программу к 160-летию великого русского писателя Антона Павловича Чехова, которое отмечается 29 января, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы.



«Почти месяц в библиотеках и культурных центрах Москвы будет идти специальная программа к юбилею Чехова. Она рассчитана и на детей, и на взрослых. Запланированы десятки мероприятий: литературные вечера, просмотры любимых экранизаций, театральные постановки, викторины, лекции», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



Мероприятия, приуроченные к юбилею писателя, будут проходить с 29 января по 25 февраля. В библиотеках и культурных центрах пройдут лекции для детей и взрослых, посвященные Чехову, музыкальные вечера, театральные постановки по произведениям писателя, интерактивные игры, кинопоказы.