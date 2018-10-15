Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     15.10.2018 15:02

Специальный каршеринг для центра города запустили в Москве

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  каршеринг 

15 октября. Mossovetinfo.ru – Компания YouDrive Сity специальный каршеринг для центра Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

Для проекта будут использоваться 100 автомобилей smart fortwo, которые будут отличаться внешним брендингом. Завершить их аренду можно будет только в пределах Садового кольца, что поможет пользователям облегчить поиск свободных автомобилей каршеринга в центре города в любое время суток.

Тариф в режиме «Использование» будет составлять 10 рублей в минуту, в режимах «Парковка» и «Передача» - 2,5 рубля в минуту. Бесплатная парковка в ночные часы не предусмотрена.

Остальные автомобили компании по-прежнему можно будет арендовать с возможностью завершения аренды внутри МКАД.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
каршеринг 

Возврат к списку

Лента новостей

15:02 Город (Москва и область) Специальный каршеринг для центра города запустили в Москве

14:13 Город (Москва и область) В Москве осталось снести 33 пятиэтажки «первой волны»

13:36 Власть Мосгордума предлагает увеличить штрафы за зацепинг и проход по путям

13:02 Происшествия В Москве возбудили уголовное дело против граждан, забросавших яйцами и файерами приемную ФСБ

12:25 Город (Москва и область) Платформу Карачарово Горьковского направления МЖД открыли для пассажиров

Актуальные материалы

09:02 Город (Москва и область) Названы самые популярные транспортные приложения Москвы

08:31 Город (Москва и область) В Москве названы самые популярные электронные услуги

08:17 Город (Москва и область) Бесплатные кинопоказы авторских мультфильмов пройдут в Москве

12:25 Город (Москва и область) Железнодорожную станцию Ховрино построят в течение трех лет

12:09 Город (Москва и область) Станцию метро «Беломорская» планируется открыть до конца года - Хуснуллин

09:14 Город (Москва и область) Какие автобусные маршруты появятся в ТиНАО до конца ноября

14:58 Город (Москва и область) В Москве зимой заработают почти 1,5 тысячи катков

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru