15 октября. Mossovetinfo.ru – Компания YouDrive Сity специальный каршеринг для центра Москвы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.



Для проекта будут использоваться 100 автомобилей smart fortwo, которые будут отличаться внешним брендингом. Завершить их аренду можно будет только в пределах Садового кольца, что поможет пользователям облегчить поиск свободных автомобилей каршеринга в центре города в любое время суток.



Тариф в режиме «Использование» будет составлять 10 рублей в минуту, в режимах «Парковка» и «Передача» - 2,5 рубля в минуту. Бесплатная парковка в ночные часы не предусмотрена.



Остальные автомобили компании по-прежнему можно будет арендовать с возможностью завершения аренды внутри МКАД.