27 декабря. Mossovetinfo.ru – Спецназ закончил проверку территории кондитерской фабрики «Меньшевик», однако не смог обнаружить директора фабрики, который утром устроил стрельбу в одном из зданий и убил одного человека, сообщает пресс-служба московского управления МВД.
Зона поисков расширена, продолжаются мероприятия по розыску и задержанию стрелявшего.
Ранее стало известно, что утром в здании фабрики произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. По имеющейся информации стрельба началась в результате спора между хозяйствующими субъектами.
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