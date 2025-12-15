Спецпроект «Новогодние каникулы на ВДНХ» размещен на сайте выставки

18 декабря — Mossovetinfo.ru — Спецпроект «Новогодние каникулы на ВДНХ» размещен на сайте главной выставки страны. Представлена информацию о мероприятиях, которые пройдут на территории выставочного комплекса с 29 декабря по 11 января – это выступления фигуристов, концерты, мастер-классы, экскурсии, квесты, кинопоказы и другое. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.



«ВДНХ традиционно предлагает все возможности для отдыха с близкими и друзьями. Приглашаем москвичей и туристов посетить семейные постановки по мотивам сказок и ледовые шоу с участием известных фигуристов, выбрать подарки ручной работы на ярмарке, присоединиться к спортивным тренировкам и творческим занятиям», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.



Отметим, что с 3 по 10 января здесь будут показывать балет на льду «Лебединое озеро». Среди участников – фигуристы команды двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира Евгения Плющенко, олимпийская чемпионка, чемпионка Европы Юлия Липницкая и чемпионка Европы Алена Косторная.



Кроме того, для всех желающих состоятся ночные сеансы катания – с 27 на 28 декабря, с 3 на 4 и с 6 на 7 января.



Помимо этого, горожан и туристов приглашают на другие мероприятия, экскурсии, квесты, практические уроки и свыше 30 музейно-выставочных площадок ВДНХ.



На некоторые мероприятия необходимо приобрести билет или предварительно зарегистрироваться.



Фото: пресс-служба ВДНХ