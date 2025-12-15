 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     18.12.2025 11:20

Спецпроект «Новогодние каникулы на ВДНХ» размещен на сайте выставки

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВДНХ  новый год  каникулы  программа  Сернунина 

18 декабря — Mossovetinfo.ru — Спецпроект «Новогодние каникулы на ВДНХ» размещен на сайте главной выставки страны. Представлена информацию о мероприятиях, которые пройдут на территории выставочного комплекса с 29 декабря по 11 января – это выступления фигуристов, концерты, мастер-классы, экскурсии, квесты, кинопоказы и другое. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

«ВДНХ традиционно предлагает все возможности для отдыха с близкими и друзьями. Приглашаем москвичей и туристов посетить семейные постановки по мотивам сказок и ледовые шоу с участием известных фигуристов, выбрать подарки ручной работы на ярмарке, присоединиться к спортивным тренировкам и творческим занятиям», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отметим, что с 3 по 10 января здесь будут показывать балет на льду «Лебединое озеро». Среди участников – фигуристы команды двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира Евгения Плющенко, олимпийская чемпионка, чемпионка Европы Юлия Липницкая и чемпионка Европы Алена Косторная.

Кроме того, для всех желающих состоятся ночные сеансы катания – с 27 на 28 декабря, с 3 на 4 и с 6 на 7 января.

Помимо этого, горожан и туристов приглашают на другие мероприятия, экскурсии, квесты, практические уроки и свыше 30 музейно-выставочных площадок ВДНХ.

На некоторые мероприятия необходимо приобрести билет или предварительно зарегистрироваться.

Фото: пресс-служба ВДНХ

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВДНХ  новый год  каникулы  программа  Сернунина 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:20 Город (Москва и область) Спецпроект «Новогодние каникулы на ВДНХ» размещен на сайте выставки

10:56 В мире Венесуэла обратилась в СБ ООН с просьбой экстренного заседания из-за агрессии США

08:51 Происшествия ФСБ показала уничтожение бомбы, которую несла студентка для теракта в Волгодонске

20:43 Власть Законопроекты об ограничительных мерах для лиц, скрывающихся от правосудия за рубежом, рассмотрит Госдума

14:32 Происшествия К 9 годам лишения свободы приговорен за госизмену гражданин России и Украины - ЦОС ФСБ

Актуальные материалы

12:14 Мнения Кремль: обновленная Стратегия нацбезопасности США - залог переговоров по Украине

21:38 Мнения Путин: «мессенджеры – Telegram и так далее – используются для того, чтобы как-то влиять на молодёжную среду»

00:50 Мнения Трамп: встреча американской делегации с Путиным в Москве прошла хорошо

06:03 Общество В ОП РФ объяснили, что делать покупателям при возврате квартиры по схеме Долиной – РИА Новости

17:38 В мире Путин: отказ от предложений России по мирным договорённостям может привести к утрате государственности Украины

16:13 В мире Путин: американские предложения по Украине могут быть положены в основу мирного урегулирования

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru