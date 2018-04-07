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Город (Москва и область)     07.04.2018 09:48

Список бесплатных автобусов до кладбищ в Москве на Пасху

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Теги:  Пасха 

7 апреля. Mossovetinfo.ru – В дни пасхальных праздников 1, 8 и 15 апреля в Москве организованы 37 бесплатных автобусных маршрутов до кладбищ.

Транспорт следует к 17 основным городским и пригородным кладбищам. В зависимости от направления и его востребованности интервал движения автобусов составит от 1 до 5 минут.

Со списком маршрутов можно ознакомиться по ссылке.


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Карта места

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Теги: 
Пасха 

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