7 апреля. Mossovetinfo.ru – В дни пасхальных праздников 1, 8 и 15 апреля в Москве организованы 37 бесплатных автобусных маршрутов до кладбищ.



Транспорт следует к 17 основным городским и пригородным кладбищам. В зависимости от направления и его востребованности интервал движения автобусов составит от 1 до 5 минут.



Со списком маршрутов можно ознакомиться по ссылке.