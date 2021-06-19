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Город (Москва и область)     19.06.2021 17:36

Список кандидатов в Госдуму от «Единой России» по Москве

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Теги:  Единая России  ЕР  партии  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Госдуму-2021  выборы 

19 июня. Mossovetinfo.ru – Стал известен список кандидатов с Государственную Думу восьмого созыва от партии «Единая Россия» по Москве. Список кандидатов объявлен на съезде партии.

Список кандидатов по одномандатным округам Москвы:

Бабушкинский одномандатный избирательный округ No 196
Баженов Тимофей Тимофеевич

Кунцевский одномандатный избирательный округ No 197
Попов Евгений Георгиевич

Люблинский одномандатный избирательный округ No 199
Толстой Петр Олегович

Нагатинский одномандатный избирательный округ No 201
Разворотнева Светлана Викторовна

Новомосковский одномандатный избирательный округ No 202
Саблин Дмитрий Вадимович

Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ No 203
Нифантьев Евгений Олегович

Перовский одномандатный избирательный округ No 204
Буцкая Татьяна Викторовна

Тушинский одномандатный избирательный округ No 206
Мажуга Александр Георгиевич

Ховринский одномандатный избирательный округ No 207
Белых Ирина Викторовна

Центральный одномандатный избирательный округ No 208
Аперян Карен Манвелович

Черемушкинский одномандатный избирательный округ No 209
Румянцев Александр Григорьевич

Чертановский одномандатный избирательный округ No 210
Романенко Роман Юрьевич

Региональная группа кандидатов:

Собянин Сергей Семенович
Лысенко Марьяна Анатольевна
Толстой Петр Олегович
Ресин Владимир Иосифович
Селиверстов Виктор Валентинович
Картаполов Андрей Валериевич
Мателев Артем Павлович
Машков Владимир Львович
Выборный Анатолий Борисович
Богатырев Евгений Анатольевич
Дрожжина Юлия Николаевна
Ревякина Мария Евсеевна

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Теги: 
Единая России  ЕР  партии  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Госдуму-2021  выборы 

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