Список кандидатов в Госдуму от «Единой России» по Москве

19 июня. Mossovetinfo.ru – Стал известен список кандидатов с Государственную Думу восьмого созыва от партии «Единая Россия» по Москве. Список кандидатов объявлен на съезде партии.



Список кандидатов по одномандатным округам Москвы:



Бабушкинский одномандатный избирательный округ No 196

Баженов Тимофей Тимофеевич



Кунцевский одномандатный избирательный округ No 197

Попов Евгений Георгиевич



Люблинский одномандатный избирательный округ No 199

Толстой Петр Олегович



Нагатинский одномандатный избирательный округ No 201

Разворотнева Светлана Викторовна



Новомосковский одномандатный избирательный округ No 202

Саблин Дмитрий Вадимович



Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ No 203

Нифантьев Евгений Олегович



Перовский одномандатный избирательный округ No 204

Буцкая Татьяна Викторовна



Тушинский одномандатный избирательный округ No 206

Мажуга Александр Георгиевич



Ховринский одномандатный избирательный округ No 207

Белых Ирина Викторовна



Центральный одномандатный избирательный округ No 208

Аперян Карен Манвелович



Черемушкинский одномандатный избирательный округ No 209

Румянцев Александр Григорьевич



Чертановский одномандатный избирательный округ No 210

Романенко Роман Юрьевич



Региональная группа кандидатов:



Собянин Сергей Семенович

Лысенко Марьяна Анатольевна

Толстой Петр Олегович

Ресин Владимир Иосифович

Селиверстов Виктор Валентинович

Картаполов Андрей Валериевич

Мателев Артем Павлович

Машков Владимир Львович

Выборный Анатолий Борисович

Богатырев Евгений Анатольевич

Дрожжина Юлия Николаевна

Ревякина Мария Евсеевна