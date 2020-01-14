14 января. Mossovetinfo.ru – На московских водоемах подготовили 37 мест для традиционных крещенских купаний, сообщается на портале mos.ru.



Купания будут проводить с 18:00 18 января до 18:00 19 января. Все площадки для купаний обеспечены теплыми раздевалками и туалетами, рядом с площадками оборудованы парковки, все площадки с безопасными спусками и подходами к воде. Также на площадках всем желающим будут раздавать горячие напитки.



Планируется, что в крещенских купаниях примет участие более 200 тысяч человек. Их безопасность будут обеспечивать 61 медицинская бригада, более 4 тысяч сотрудников полиции и 670 спасателей и волонтеров.



Купели для купания организованы в семи округах Москвы, а также в Зеленограде и в ТиНАО:



ЦАО



Купель в Саду им. Н.Э. Баумана



СВАО



Дворцовый пруд



ВАО



Озеро Святое

Терлецкие пруды

Красный пруд

Бабаевский пруд

Олений пруд.



ЮАО



Борисовский пруд

Пруд Бекет.



ЮЗАО



Пруд «Зеленка»

Большой Воронцовский пруд

Зона отдыха «Тропарево»

Черневский пруд

Пруд в деревне Захарьино

Пруд № 4 на территории санатория «Узкое».



ЗАО



Мещерский пруд

Река Москва поселок Рублево

Река Москва Большая Филевская улица, дом 40А

Река Москва Филевский бульвар дом 21.



СЗАО



Парк «Северное Тушино»

Строгинская пойма

Малое бездонное озеро.



ЗелАО



Озеро Черное

Озеро Школьное.



ТиНАО



Купель в поселении Вороновское, село Покровское

Пруд в поселении Вороновское, река Лопасня

Купель в поселении Десеновское, вблизи деревни Евсеево

Купель в поселении Кленовское, деревня Товарищево

Пруд в поселении Кленовское, деревня Чернецкое

Пруд в поселении Краснопахорское, село Былово

Купель в поселении Михайлово-Ярцевское, поселок дома отдыха Плесково

Пруд в поселении Мосрентген, Усадьба Троицкое

Купель в поселении Первомайское, деревня Пучково, река Рыжовка

Купель в поселении Роговское, деревня Васюнино

Река Десна, городской округ Троицк

Купель в поселении Филимонковское, деревня Кнутово

Купель в поселении Щаповское, село Ознобишино.

