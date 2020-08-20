20 августа. Mossovetinfo.ru – В детских поликлиника Московской области в преддверии нового учебного года начали работать кабинет «Справка в 1 шаг», сообщается на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области.



По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, в этих кабинетах родители могут в кратчайший срок оформить медицинскую справку на ребенка для школы, детского сада, бассейна, а также получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, в том числе с заболевшими коронавирусом.



Кроме того, справку для детских садов можно получить в медицинских кабинетах дошкольных учреждений.



Врач проведет осмотр ребенка и выпишет необходимую справку. Вся процедура займет не более 10 минут. При этом, разделяются потоки здоровых и больных детей. Попасть на прием в кабинет «Справка в 1 шаг» можно предварительно записавшись на портале госуслуг Московской области или через единый call-центр губернатора региона.