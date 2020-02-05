5 февраля. Mossovetinfo.ru – Среда, 5 февраля стала самым холодным днем в Москве не только с начала 2020 года, но и с начала всей зимы, сообщает центр погоды «Фобос».
Сообщается, что в полдень на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура в -4,3°. При этом, ожидается, что к вечеру температура опуститься еще ниже. По прогнозам синоптиков, предстоящей ночью температура опустится до -7…-9°.
Ранее самым холодным днем зимы стало 28 января, когда температура в Москве опустилась до -2,8°.
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