Средневековый тир откроется в московском парке «Сокольники»‍

В парке «Сокольники» установят две катапульты, созданные по образцам осадных орудий XV века, и откроют средневековый тир. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



Пришедшие в парк могут пострелять из двух осадных орудий по импровизированным крепостным стенам из пластиковых блоков.



Бесплатный аттракцион будет работать две последние субботы января в недалеко от Золотого пруда. Если развлечение понравится гостям парка, то оно продолжит работу.