26 марта. Mossovetinfo.ru – Сроки проектирования и строительства объектов в рамках программы реновации сокращены на 10 месяцев. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.



«Оптимизация процедур, как на федеральном, так и на региональном уровнях, позволила сократить сроки проектирования и строительства объекта в общей сложности почти на 10 месяцев, с 1539 дней/4,2 года до 1244 дней/3,4 года», - сказал Лёвкин.



Он отметил, что сокращены сроки получения ГПЗУ, проведения экспертизы, оценки достоверности сметной стоимости, согласования схемы движения транспорта и пешеходов на период строительства, оформления земельно-имущественных отношений, приёмки материалов инженерных изысканий в Геофонд города Москвы.



Также в активной проработке находится вопрос подключения объектов к инженерным сетям.