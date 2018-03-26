26 марта. Mossovetinfo.ru – Сроки проектирования и строительства объектов в рамках программы реновации сокращены на 10 месяцев. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
«Оптимизация процедур, как на федеральном, так и на региональном уровнях, позволила сократить сроки проектирования и строительства объекта в общей сложности почти на 10 месяцев, с 1539 дней/4,2 года до 1244 дней/3,4 года», - сказал Лёвкин.
Он отметил, что сокращены сроки получения ГПЗУ, проведения экспертизы, оценки достоверности сметной стоимости, согласования схемы движения транспорта и пешеходов на период строительства, оформления земельно-имущественных отношений, приёмки материалов инженерных изысканий в Геофонд города Москвы.
Также в активной проработке находится вопрос подключения объектов к инженерным сетям.
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