Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     26.03.2018 13:41

Сроки проектирования и строительства объектов в рамках программы реновации сокращены на 10 месяцев

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  жилье  реновация  программа реновации жилья  снос пятиэтажек  переселение  строительство  Сергей Левкин  Левкин 

26 марта. Mossovetinfo.ru – Сроки проектирования и строительства объектов в рамках программы реновации сокращены на 10 месяцев. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

«Оптимизация процедур, как на федеральном, так и на региональном уровнях, позволила сократить сроки проектирования и строительства объекта в общей сложности почти на 10 месяцев, с 1539 дней/4,2 года до 1244 дней/3,4 года», - сказал Лёвкин.

Он отметил, что сокращены сроки получения ГПЗУ, проведения экспертизы, оценки достоверности сметной стоимости, согласования схемы движения транспорта и пешеходов на период строительства, оформления земельно-имущественных отношений, приёмки материалов инженерных изысканий в Геофонд города Москвы.

Также в активной проработке находится вопрос подключения объектов к инженерным сетям.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
жилье  реновация  программа реновации жилья  снос пятиэтажек  переселение  строительство  Сергей Левкин  Левкин 

Возврат к списку

Лента новостей

13:41 Город (Москва и область) Сроки проектирования и строительства объектов в рамках программы реновации сокращены на 10 месяцев

13:27 Город (Москва и область) Поликлинику для детей и взрослых построят на севере Москвы к 2020 году

12:46 Общество Умер создатель «МММ» Сергей Мавроди

12:25 Общество Матчи 24-го тура чемпионата России по футболу начнутся с минуты молчания

11:48 Город (Москва и область) Пучков: при пожаре в Кемерово погибли 64 человека

Актуальные материалы

09:55 Город (Москва и область) Полис ОМС теперь можно оформить в режиме онлайн

08:22 Город (Москва и область) Водителям напомнили о сложной дорожной ситуации на юго-востоке Москвы

10:19 Город (Москва и область) Дни открытых дверей в больницах Москвы в апреле

15:10 Происшествия Прокуратура города выявила более 400 нарушений закона в образовательных учреждениях Москвы

13:00 Город (Москва и область) Как изменятся маршруты автобусов после открытия новых станций салатовой ветки метро

12:04 В России Ряд федеральных СМИ приостановил работу с Госдумой

16:54 Город (Москва и область) Три станции фиолетовой ветки метро закроют на неделю

08:28 Город (Москва и область) Итоги: Путин набирает в Москве 70.86% голосов, в Подмосковье - 74,49%

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru